Le Premier ministre slovaque se dit prêt à reprendre ses activités en juin, après avoir été grièvement blessé par balle

Il s'exprimait pour la première fois en vidéo depuis l'attentat dont il a été victime. Le Premier ministre slovaque Robert Fico, grièvement blessé par balle mi-mai, s'est dit prêt à reprendre ses activités à partir de fin juin, dans une vidéo publiée sur Facebook, mercredi 5 juin.

Robert Fico a été touché par quatre balles tirées à bout portant, notamment dans l'abdomen, le 15 mai. L'attentat a eu lieu alors qu'il saluait ses partisans, après une réunion gouvernementale dans la ville de Handlova. Le chef du gouvernement a été transporté dans un hôpital de la ville de Banska Bystrica, où il a subi deux longues interventions chirurgicales. Il est resté en convalescence avant d'être transféré chez lui, pour continuer ses soins à domicile, le 31 mai.

"Si tout se passe comme prévu, je pourrai progressivement reprendre le travail au tournant des mois de juin et de juillet", a précisé Robert Fico dans son enregistrement.

"Je n'éprouve aucune haine envers l'inconnu qui m'a tiré dessus"

Le tireur présumé, identifié par les médias slovaques comme le poète Juraj Cintula, 71 ans, a été inculpé de tentative de meurtre avec préméditation et placé en détention provisoire. Le Premier ministre slovaque a déclaré qu'il pardonnait au tireur. "Je n'éprouve aucune haine envers l'inconnu qui m'a tiré dessus", a déclaré Robert Fico. "Je lui pardonne et je le laisse réfléchir à ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait, dans sa propre tête". Son agresseur, ajoute-t-il, "n'était que le messager du mal et de la haine politique que l'opposition frustrée et politiquement sans succès a développés en Slovaquie".