Le Premier ministre belge Charles Michel annonce sa démission

La gauche avait déposé une motion de méfiance contre le Premier ministre.

Le Premier ministre belge Charles Michel a annoncé sa démission, mardi 18 décembre, devant la Chambre des députés. Il avait formulé son souhait de rester en place après la démission des ministres indépendantistes flamands, mais les socialistes et les écologistes ont tout de même déposé une motion de méfiance (l'équivalent de la motion de censure qui existe en France) devant le Parlement. "Je prends donc la décision de présenter ma démission et mon intention est de me rendre chez le roi immédiatement", a-t-il indiqué lors d'une déclaration retransmise à la télévision.

Une semaine plus tôt, Charles Michel a vu sa coalition éclater lorsque les nationalistes flamands de la N-VA ont quitté le gouvernement, qui s'opposaient à ce que la Belgique soutienne le pacte mondial de l'ONU sur les migrations. Le Premier ministre s'était alors retrouvé à la tête d'un gouvernement privé de majorité à la Chambre des députés. Plusieurs partis d'opposition exigeaient qu'il organise un vote de confiance pour juger de la capacité du gouvernement à poursuivre son travail jusqu'aux législatives, prévues fin mai. Charles Michel s'y était refusé.

Selon le quotidien belge Le Soir, le roi Philippe pourrait "suspendre" la démission de Charles Michel, le temps d'essayer de consulter les autres formations politiques et de trouver une solution à cette crise politique.