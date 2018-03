VIDEO. Brexit : les Britanniques vont-ils faire marche arrière ?

La Grande-Bretragne peut-elle revenir sur le Brexit ? " D'un point de vue technique et juridique tout est possible. Dans l'article 50 de la constitution, rien ne permet de revenir en arrière mais rien ne l'empêche non plus donc il est tout à fait possible d'arrêter le Brexit avant qu'il ne soit officiel le 29 mars 2019 ", affirme Loïc de la Mornais, correspondant à Londres.

Politiques comme citoyens, plusieurs voix réclament l'arrêt du Brexit. Y aura-t-il un nouveau référendum ? Réponse dans un oeil sur le monde.