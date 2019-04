VIDEO. Ana Boata : "Un manque à gagner de 6 milliards d'euros"

On parle d'un nouveau report du Brexit, est-ce un bon ou un mauvais signe pour l'économie ?

"Depuis le référendum et surtout depuis 2017/2018 où l'incertitude a augmenté, le coût de cette incertitude est estimé à 0,3 point de croissance. Donc déjà cette incertitude a un impact et plus cela dure plus cet impact sera négatif. Un impact sur l'économie britannique mais aussi européenne" répond Ana Boata.

C'est l'objet de l'étude publiée par Euler Hermes, on observe que cela a déjà un impact sur l'économie française depuis l'annonce de ce futur Brexit. Pourquoi ?

"Parce que les importations britanniques ont fortement ralenti. L'année dernière la croissance des importations britanniques a été la plus faible depuis 2011. On est sur un nouveau régime de croissance des importations britanniques alors que l'on été habitué à des niveaux autour de 5%, là on est autour de 0,7% donc on voit bien cet impact" détail l'économiste.

La question AFP : Vous évaluez à 6 milliards d'euros les pertes enregistrées par les entreprises françaises : quels sont les secteurs les plus touchés ?

"On parle des produits que l'on exporte le plus au Royaume-Uni, donc les produits agro-alimentaires comme le fromage ou le vin, les produits pharmaceutiques, l'aéronautique, tous ces produits là ont vu des débouchés moins élevées sur le marché britannique" explique Ana Boata.

L'interview s'est achevée sur "Don't look back in anger" de Oasis.