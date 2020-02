"Tout reste à écrire" : Londres a fêté la sortie de l'Union européenne

Après plus de trois années de tergiversations, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Quelques milliers de personnes se sont rassemblées vendredi soir aux abords du Parlement britannique à Londres, pour célébrer le Brexit.

"Je suis fou de joie, libéré de l'Union européenne", s'écrie un homme. "Je suis très heureuse", assure une femme. Ils sont libres et, comme l’europhobe Nigel Farage le répète à la tribune, ils viennent de vivre "le moment le plus important de l'histoire moderne" de la Grande-Bretagne. Des milliers de personnes ont afflué vendredi 31 janvier soir aux abords du Parlement de Westminster pour célébrer la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

>> Trois ans et demi après le référendum sur le Brexit, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Revivez ce moment historique

Le Brexit a officiellement eu lieu à minuit, marquant la fin d'un interminable feuilleton qui a duré trois ans et demi et a divisé le pays. Et pourtant, ça ne colle pas. La cérémonie londonienne sent l’économie de moyens. Elle tient plus de la fête de village que de la célébration nationale. Les meneurs de chant multiplient les fausses notes, les coups de cloches de Big Ben sont en réalité un enregistrement et pour couronner le tout, à cause de la pluie, la pelouse s’est transformée en gigantesque terrain de boue.

"Ce n'est pas l'Europe qu'on quitte" mais "ses contraintes"

Helen se sent "un peu nerveuse". Car ce 31 janvier, dit-elle, "ce n’est que le début de l’histoire. Tout reste à écrire dans la nouvelle relation qu’entretiendront Londres et Bruxelles, notamment au chapitre du commerce". Les Brexiters ne savent toujours pas vraiment où ils vont, mais ils ont au moins un message clair à faire passer : "Nous aimons l’europe ! Ce n’est pas elle que l’on quitte, tient à rappeler Stella, un drapeau de l’Union Jack sur les épaules. Ce sont ses institutions, sa bureaucratie, ses contraintes."

Sur la place, deux amies trinquent au mousseux et se demandent quel pays européen demain osera emboîter le pas au Royaume-Uni.