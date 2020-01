DIRECT. Brexit : le Royaume-Uni quitte l'Union européenne ce soir à minuit, heure de Paris

Un homme soupçonné d'avoir mis le feu au restaurant La Rotonde, à Paris, les 9 et 18 janvier 2020, à été interpellé et placé en garde à vue, indique une source judiciaire à franceinfo confirmant une information de BFMTV. La brasserie est connue notamment parce qu'Emmanuel Macron y a fêté sa qualification au second tour de l'élection présidentielle.

(Aurore MESENGE / AFP)