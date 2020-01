Sébastien Chenu : "Je pense qu'il faut une autre Europe"

Invité à réagir sur le Brexit, qui intervient vendredi 31 janvier, le porte-parole du Rassemblement national Sébastien Chenu pense que "c'est une nouvelle phase de souveraineté" pour les Britanniques. Ces derniers "voulaient sortir de cette Union européenne, ils en sortent aujourd'hui. (...) Si l'Union européenne n'en tire pas un certain nombre de conséquences, elle aurait tort". "Je pense qu'il faut une autre Europe", déclare le porte-parole du RN, qui ajoute : "Rester dans cette Europe-là semble nous amener à plus de difficultés et non pas à plus de bonheur".



Candidats estampillés LREM

Concernant les élections municipales, "que La République en marche soutient des élus républicains ou socialistes, parfois ils soutiennent des gens qui ont des discours à l'opposé de leurs valeurs. À Maubeuge, à Denain, dans le Nord, vous avez des gens qui ont des pratiques avec le communautarisme qui sont assez éloignées de ce que La République en marche revendique", pense Sébastien Chenu.