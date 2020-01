Écossais, Nord-Irlandais, Gallois, Anglais... Quatre Britanniques disent au revoir à l'Union européenne

Et puis il y a Douglas, qui passe d’une table à l’autre avant de s’attarder à la nôtre. En apprenant que Gordon lui a amené un journaliste français qui voudrait parler du Brexit, ce colosse barbu esquisse un sourire : "C’est bien, vous allez pouvoir m’expliquer cette histoire de Brexit, parce que moi, je n’y comprends rien. Tout ce que je sais, c’est que maintenant que c’est fait, ce serait bien qu’on passe à autre chose. Tout le monde en a marre du Brexit ! Faisons-le… et n’en parlons plus. Ce n’est plus un sujet. J’espère juste que nous resterons amis". Étant donnée la qualité de la bière brassée dans l’arrière-salle de son pub, il n’y a aucune raison de se fâcher avec Douglas. En plus, l’Union européenne, Douglas, il n’est ni pour, ni contre… bien au contraire !

Gordon Gibb aime cuisiner. Il n’y a qu’à dîner à sa table pour le constater. Déjà, en entrant chez lui, à Stirling, entre Glasgow et Edimbourg, on devine que la cuisine tient une place à part dans sa vie : la pièce est spacieuse et surtout parfaitement équipée. Des casseroles de toutes les tailles et de toutes les formes semblent joliment tomber du plafond, alors qu’une vingtaine de couteaux aimantés au-dessus d’un plan de travail, ordonné comme un jardin à la française, finissent de vous convaincre de sa dextérité autant que de son sens du rangement. "J’ai préparé du haggis, le plat traditionnel écossais, mais avant, nous allons aller boire une bière. Ce sera mieux pour discuter."

L’avis de Gordon est beaucoup plus tranché. Lui n’a pas une micro-brasserie à faire tourner : il est retraité de la marine marchande et il est pro-Brexit. "Je sais bien qu’en Écosse, ma position n’est pas la plus répandue. Avec ces idées-là, je suis largement minoritaire, mais je ne comprends pas qu’on nous dise ce que l’on doit faire, dire, ou penser. En fait, je crois que l’Union européenne n’est absolument pas démocratique. Il faudrait d’abord que le président et les membres de la Commission européenne soit élus et pas nommés".

Gordon n’est pas véhément, loin de là même, mais il est lancé et la conversation peut se poursuivre chez lui, devant son haggis "revisité", qui ressemble définitivement plus à un ragoûtant parmentier de canard qu’à de la panse de brebis farcie. Au goût, l’impression est encore meilleure et Gordon se réjouit qu’un Français puisse apprécier un plat écossais. "L’un de mes grands souvenirs d’Europe date de 1953 et il est justement lié à la cuisine. Nous étions partis en voiture en France avec mes parents, ma sœur, mes grands parents et je me souviens encore du steak que j’avais eu le droit de manger en arrivant. Au Royaume-Uni, dans l’immédiat après-guerre, nous ne mangions pas beaucoup de viande et certainement pas de de bœuf. En France, j’avais découvert ce plaisir et en dessert, j’avais eu droit à des fraises. Un délice !"

Gordon, le dit et le répète : il aime profondément l’Europe… mais ne supporte pas la bureaucratie liée à l’Union européenne. C’est la raison pratiquement unique de son vote en faveur du Brexit. "Imaginez qu’il y a seulement quelques années, existait une directive européenne sur la taille et la courbure des bananes ! Cela en dit beaucoup sur les caractéristiques profondes de cette union. Les 'ordres' nous viennent de gens qui ne savent pas où ni comment nous vivons, et qui ont visiblement d’autres préoccupations."



L’année dernière, Gordon est venu huit fois en France, chez des amis, en région parisienne. Une famille qu’il a rencontrée lorsqu’elle habitait en Écosse, à côté de chez lui, et qui est finalement devenue sa famille française. Avec le Brexit qui se met en place, il espère simplement qu’il pourra continuer à les voir. "Il n’y a pas de raison pour que les choses changent. L’Europe a autant besoin de nous que nous avons besoin d’elle. Moi, le Brexit, je ne vois pas cela comme une porte fermée, mais comme une porte ouverte sur le monde tout entier et j’espère que cette porte restera ouverte."

Une chose est sûre : le Brexit ne changera pas Gordon. Lui se sent d’abord Écossais, puis Britannique, et enfin Européen. "Vous, en France, par exemple, vous pouvez ressentir une appartenance géographique à l’Europe. Pour nous, c’est un peu différent : nous habitons sur une île. Quoiqu’on puisse penser ou dire, il y aura toujours une mer entre nous. C’est symbolique, mais cela justifie aussi que nous ayons toujours eu du mal à nous considérer comme faisant partie de l’Europe."

À Stirling, la ville où habite Gordon Gibb, le Brexit a occupé tous les esprits pendant de longs mois. Aujourd'hui, beaucoup veulent passer à autre chose. (FRANCK BALLANGER / RADIO FRANCE)

Après le haggis, Gordon propose de passer au fromage et ramène un camembert coulant à souhait, une belle part de comté et débouche une bouteille de vin d’Alsace pour accompagner ces fromages français qu’il aime tant. La conversation est toujours aussi agréable et mon hôte toujours aussi mesuré. Sans doute parce que contrairement à nombre de ses compatriotes, qu’ils soient Écossais, Gallois, Anglais ou Nord-Irlandais, Gordon a dépassé le stade viscéral de ce vote. "Les gens ont voté sur la foi de ce qu’on leur disait. Boris Johnson a sans doute menti, mais quel politicien n’a jamais menti ? Et puis grâce à ce vote, nous allons sortir de ce qui ressemble quand même très fort à un régime dictatorial. Nous allons enfin pouvoir décider par nous-même. De la manière dont nous allons dépenser notre argent, de la façon dont vont être utilisés les impôts. Ce n’est pas un retour en arrière, c’est une avancée."

La grand-mère maternelle de Gordon était française. Elle a suivi son grand père en Écosse après la Première Guerre mondiale. Sa mère parlait français et lui le comprend très bien à défaut de le parler. Mais s’il reconnaît une connexion avec la France, il revendique aussi très souvent son côté îlien. "Culturellement, nous sommes différents. Les Romains, les Grecs, les Austro-Hongrois ne sont jamais venus en Écosse. Vous, vous êtes le résultat d’un melting-pot culturel. Nous ne sommes pas comme vous : nous sommes seulement Écossais !"

Gordon aime le raffinement de la cuisine française, mais lorsqu’il s’agit de parler Brexit, il force le trait. Volontiers. Durant cette soirée, il n’aura finalement exprimé qu’une crainte et un regret : celui de ne pas avoir de dessert à proposer et la crainte que les Européens délaissés ne fassent payer le Brexit aux Britanniques : "Je pense que nous allons au-devant de problèmes majeurs. C’est certain, les deux ou trois prochaines années vont être très compliquées. Dans un premier temps, cela va être un choc. Nous le savons… mais je pense que sur le long terme, le Brexit sera une bonne chose pour le Royaume-Uni. Nous allons récupérer notre indépendance et peut-être ainsi enfin devenir une nation."