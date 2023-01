Royaume-Uni : trois ans après son adoption, quelle trace laisse le Brexit ?

Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni sortait officiellement de l’Union européenne. Trois ans après ce saut, qu’en pense la population et quelles conséquences sur les entreprises ?

C’était il y a trois ans. Les partisans du Brexit célébraient la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Mais trois ans plus tard, que reste-il de ces images de joie ? A Grays, ville industrielle en périphérie de Londres, près des deux tiers des habitants s’étaient prononcés en faveur du Brexit, l’un des scores les plus élevés du pays. Aujourd'hui, ils sont plus partagés car les conséquences sur l’économie sont bien visibles. Mais les partisans les plus fervents restent confiants : “Je pense que ça prendra dix ans et un nouveau gouvernement pour que ça revienne à la normale”, prophétise Ray Yates, ancien docker.

Des difficultés pour les entreprises

Une opinion qu’on ne partage pas dans cette entreprise de fruits et légumes. Le Brexit a provoqué des complications logistiques et une hausse des tarifs sur les produits venant d’Espagne et d’Italie. Avant, tout allait plus vite, mais aujourd’hui, il n’est pas rare de voir une cargaison bloquée à la douane et donc perdue.