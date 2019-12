Royaume-Uni : Boris Johnson donne de sa personne à la veille des législatives

Boris Johnson s'est transformé en livreur de lait mercredi 11 décembre dès l'aube à Leeds, dans le nord de l'Angleterre. La vidéo a été postée sur les réseaux sociaux. On y voit une femme lui ouvrir la porte, surprise de trouver le Premier ministre en face d'elle, raconte Nay Naayem, l'envoyée spéciale de franceinfo à Londres.

Au volant d'un bulldozer

Dans la foulée, Boris Johnson a préparé une tourte au boeuf et à la bière, qu'il a comparée à l'accord sur le Brexit négocié avec l'Union européenne, mais qui n'a pas été voté par le Parlement, faute de majorité. Le chef du gouvernement lance alors : "On le met au four, on claque la porte, on le sort et voilà le Brexit est fait".

Dans un clip de campagne publié mardi, Boris Johnson se trouve cette fois au volant d'un bulldozer avec lequel il fonce et démolit un mur, symbolisant l'impasse du Brexit. Le Premier ministre décline à toutes les sauces son slogan : "Get Brexit done" (Finissons-en avec le Brexit).