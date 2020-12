Brexit : dans le Kent, aux portes du Continent, la perspective d'un "no deal" inquiète les habitants

Un accord entre l’Europe et le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit est-il possible ? Réponse ce dimanche. Reste à savoir les conditions de sortie de la Grande-Bretagne du marché commun. Dans le Kent, où transitent les camions avant de partir vers le Continent, on se prépare pour éviter des blocages monstres sur les routes.