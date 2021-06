Irlande du Nord : l'unioniste Paul Givan désigné Premier ministre

L'unioniste nord-irlandais Paul Givan, protestant fondamentaliste et partisan d'une ligne dure, a été désigné mardi 8 juin Premier ministre pour diriger le gouvernement de la province britannique d'Irlande du Nord aux côtés des républicains, dans un contexte de vives tensions post-Brexit.

Le député de l'Assemblée locale nord-irlandaise, âgé de 39 ans, va remplacer la Première ministre démissionnaire Arlene Foster, en poste depuis janvier 2020, a annoncé sur Twitter le nouveau chef de l'ultraconservateur Parti unioniste démocrate (Democratic Unionist Party, DUP), Edwin Poots.

"Enorme responsabilité"

Paul Givan a déclaré avoir conscience de "l'énorme responsabilité qui vient avec ce poste", tout particulièrement "en temps de pandémie" et de "reprise économique nécessaire" dans la province britannique. "Nous avons énormément de choses à accomplir", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse mardi, avant de promettre de se "mettre au travail" rapidement afin d'opérer une "transition efficace" et "en douceur".

L'Irlande du Nord est en proie à un regain de tensions provoqué par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, effective depuis le 1er janvier dernier, en raison des dispositions commerciales spéciales appliquées à la province pour éviter le retour d'une frontière avec la République d'Irlande et préserver la paix. En avril, des émeutes avaient enflammé le pays pendant plusieurs jours.

Le parti unioniste et le parti républicain dirigent conjointement l'Irlande du Nord, en vertu de l'accord de paix du Vendredi saint de 1998, qui a mis un terme aux "Troubles" entre républicains (majoritairement catholiques) et unionistes (surtout protestants). Ces violences ont coûté la vie à plus de 3 500 personnes en 30 ans.