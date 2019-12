Eurozapping : les cheminots en grève en Belgique

La Belgique a aussi des problèmes avec les trains. Seulement un train sur trois circulait en moyenne jeudi 19 décembre. Les syndicats étaient dans la rue pour dénoncer le nouvel accord social que propose la direction. "Je suis en deuil contre toutes les mesures de la direction, les mauvaises conditions de travail et le manque de travail pour certains. Cela entraine moins de sécurité", déplore une manifestante habillée en noir.

La Reine d'Angleterre s'exprime pour Boris Johnson

En Angleterre, la Reine d'Angleterre parle du Brexit. Devant les parlementaires réunis dans la Chambre des Lords à Londres jeudi, elle a lu un texte rédigé par son Premier ministre, Boris Johnson : "La priorité de mon gouvernement est de concrétiser le départ du Royaume-Uni de l'UE le 31 janvier", a-t-elle dit notamment. Le Premier ministre présentera une loi d'application vendredi après-midi.

En Suisse, une nouvelle n'est pas passée inaperçue pour les commerçants : ils ne pourront plus vendre ce qu'ils veulent sur les marchés. Le Grand conseil de la ville de Bâle va leur imposer 80% des produits biologiques et régionaux, inacceptable pour les intéressés. Pour eux, ils n'auront plus rien à vendre certains mois.

