Brexit : qu'en pense la reine Elizabeth ?

La semaine a été folle pour le Premier ministre britannique Boris Johnson. Entre perte de majorité au Parlement et démission de deux ministres, il est en pleine crise politique à cause du Brexit. Mais que pense la reine Elizabeth de cette situation épineuse ? En 67 ans de règne, elle assiste à l'une des plus longue et incertaine crises politiques. Les tabloïds spéculent, avec des sources citées par The Sun. Mais un chapeau bleu aux couleurs de l'Europe a lancé d'autres spéculations.

"Une position inconfortable"

Tout au long de son règne, elle n'a jamais pris position, elle règne et le Premier ministre gouverne. Cependant, elle se retrouve malgré elle aspirée dans la tempête du Brexit. "La reine a été mise dans une situation difficile", explique Andrew Blick, professeur en sciences politiques et histoire contemporaine. "En tant que cheffe d'État, elle se doit d'être au-dessus de tous les partis politiques, et neutre. Mais, quelle que soit l'issue du Brexit, elle se mettra forcément des gens à dos, et c'est une position très inconfortable", décrypte le professeur.

Le JT

Les autres sujets du JT