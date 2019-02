Belgique : une grève générale paralyse le pays

Tous les avions de Belgique sont cloués au sol. L'espace aérien du pays est fermé pendant 24 heures et 100% des vols sont annulés. Les rares passagers présents à l'aéroport de Bruxelles ont dû trouver une solution alternative pour voyager. À Lille (Nord), 3 000 voyageurs en provenance de Belgique sont attendus mercredi 13 février.

Cette grève générale est la plus suivie depuis vingt ans, trois syndicats ont appelé les salariés du secteur public et privé à se mobiliser. En cause, des richesses essentiellement redistribuées aux actionnaires des entreprises selon Olivier Valentin, secrétaire national du syndicat Cgslb. Le trafic ferroviaire est également très perturbé, les grévistes demandent une augmentation des salaires, des allocations et des retraites. Dans les rues de la capitale belge, des montagnes de poubelles jonchent le sol. La grève générale s'achèvera mercredi 13 février au soir.

