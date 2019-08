Eurozapping du Soir 3 : premier test électoral pour Boris Johnson

Premier test électoral pour Boris Johnson. Une semaine après son arrivée à Downing Street, le Premier ministre pourrait perdre un siège au Parlement et voir sa majorité réduite à une voix. Une législative partielle a lieu au Pays de Galles et le candidat conservateur est donné perdant. Il serait devancé par les libéraux démocrates. Sa stratégie sur le Brexit pourrait être affaiblie.

La Pologne commémore

La Pogne commémore l'insurrection de Varsovie, un des plus grands soulèvements de la Seconde Guerre mondiale. 40 000 personnes avaient été tuées par les nazis dans un des quartiers de la ville. Les derniers résistants ont assisté émus aux cérémonies. Elle avait duré 63 jours et fait 200 000 victimes au total.

Un Espagnol a été filmé en train de jeter un frigo depuis la route vers un ravin. Après avoir diffusé la vidéo sur internet, il s'est fait rattraper par la Guardia civile. Il travaille pourtant dans une entreprise de gestion de déchets. Il a dû revenir le chercher et a écopé d'une amende.

