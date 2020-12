En Irlande du Nord, l'entrée en vigueur du Brexit tourne au casse-tête administratif et douanier

Après avoir signé un accord post-Brexit, dans 48 heures, le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne, le marché unique européen et l’union douanière, à une exception près : l’Irlande du Nord, située dans la province irlandaise de l’Ulster. Mais pour éviter de réveiller de vieux démons (après le conflit qui a pris fin en 1998 et qui a fait près de 3 500 morts), l'île d'Irlande ne sera pas coupée en deux entre l'Irlande du Nord et l'Etat d'Irlande (indépendant) : la frontière se situera en mer d’Irlande, elle ne suivra pas non plus le tracé original de la frontière terrestre entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.

Declan Fearon et James Mc Donald sont membres d'une association opposée au retour de cette frontière terrestre entre les deux Irlande : "Ça, c'est la frontière, donc l'église est au nord et le cimetière au sud. Là-bas, c'est le Royaume-Uni et ici c'est l'Europe", explique Declan Fearon avant de poursuivre : "Quand on était jeunes, il y avait beaucoup de grosses installations militaires britanniques juste ici pour marquer la frontière. Toutes ces routes étaient fermées donc on avait vraiment peur de revivre tout ça."

"Ça rend la vie beaucoup plus compliquée"

Plus loin, la frontière - longue de 500 kilomètres - traverse une maison. À quelques kilomètres de là, à Warrenpoint Point, le deuxième port de l'Ulster, derrière celui de Belfast, il y a du changement. Vincent McGovern gère une société de transport de fret (Trans Europe Express Limited) pour livrer en République d'Irlande. Le Brexit n'apporte aucune modification. En revanche, pour livrer en Angleterre, la frontière située en mer d'Irlande change la donne : "On ne sait pas vraiment s'il y aura un poste de douane permanent, mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura une frontière douanière pour aller ou venir d'Angleterre."

"Les biens qui partiront d'Irlande du Nord en direction de l'Angleterre seront traités comme des produits venant d'Europe." Vincent McGovern, gérant d'une entreprise de transport à franceinfo

Ce professionnel aguerri a reçu le protocole il y a quelques jours. Un cadeau de Noël empoisonné : "J'ai un gros dossier Brexit sur mon bureau et c'est fou. J'ai dû créer un fichier pour chaque scénario. Ça rend la vie beaucoup plus compliquée." Car l’accord pour réduire les perturbations pour le fret vers l’Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne signifie que la plupart des marchandises ne seront pas soumises à des droits de douane. Néanmoins, les entreprises devront s’enregistrer dans un régime spécial, en déclarant comme destination finale l’Irlande du Nord.

Cette complexité administrative est le prix à payer pour être dans cette nation qui sera la seule à la fois britannique et européenne.