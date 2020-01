Brexit : Watford, une ville divisée à l'image du pays

Watford (Royaume-Uni) est une ville de 80 000 habitants. Ici, les Britanniques ont voté à 50% pour sortir de l'Europe et tout autant pour rester. Il suffit de se rendre à la gare pour constater que les habitants sont divisés sur l'avenir de leur pays après le Brexit. "On va retrouver nos propres lois, aller de l'avant", estime un homme interrogé. Un autre craint la fuite de nombreuses entreprises internationales.

Des entrepreneurs divisés

Richard Reid est à la tête d'une société de 30 salariés qui vend du matériel audiovisuel. La plupart de ses composants électroniques sont importés d'Europe, alors il espère que des accords commerciaux seront trouvés rapidement après le divorce. De l'autre coté de la zone industrielle, Tim Martin est à la tête d'une chaîne de plus de 800 pubs dans tout le pays. C’est un fervent défenseur du Brexit et estime que le Royaume-Uni n'a rien à craindre économiquement. Watford est à l'image du pays, fracturée et divisée.

