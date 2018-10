Brexit : vers une pénurie de médicaments ?

Au Royaume-Uni, la plupart des médicaments sont importés. À l'approche de la sortie du pays de l'Union européenne, certains patients commencent à stocker des médicaments. Oscar, 10 ans, souffre de diabète et a donc besoin d'insuline au quotidien. Le médicament n'est pourtant pas produit au Royaume-Uni. Sa mère doit considérer la possibilité de devoir faire le voyage, mais cela lui "semble hallucinant qu'en 2018 on puisse se considérer potentiellement comme des réfugiés médicaux".

37 millions de boites de médicaments

Chaque année, le Royaume-Uni importe 37 millions de boites de médicaments européens. En cas de divorce brutal entre Londres et Bruxelles, les autorisations de commercialisation ne seront peut-être plus valables. De plus, le retour des contrôles douaniers pourrait retarder l'arrivée des médicaments outre-Manche. Les industries pharmaceutiques augmentent leurs stocks en prévision d'une pénurie. Malgré ses stocks supplémentaires, une quarantaine de médicaments pourrait venir à manquer. Les anti-Brexit dénoncent l'incongruité de la situation.

