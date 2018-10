Après le Brexit, Theresa May prévoit de traiter les Européens comme n'importe quels autres immigrés

L'immigration devra être qualifiée sur les "compétences des travailleurs, et non leurs origines", a prévenu mardi Theresa May.

La Première ministre britannique, Theresa May, le 3 octobre 2018 à Birmingham, au Royaume-Uni. (OLI SCARFF / AFP)