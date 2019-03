Brexit : un avenir incertain pour le Royaume-Uni

Les députés britanniques ont rejeté vendredi 29 mars pour la troisième fois l'accord de Brexit négocié par Theresa May avec l'Union européenne. Londres (Royaume-Uni) a désormais jusqu'au 12 avril pour proposer une alternative à Bruxelles "pour éviter une sortie sans accord et pour obtenir un report beaucoup plus long du Brexit", rapporte le correspondant de France Télévisions, Arnaud Comte.

Trouver un consensus

Cela va être désormais aux députés britanniques de se prononcer. "Mercredi, ils se sont déjà prononcés sur huit alternatives, mais, figurez-vous qu'ils ont refusé les huit alternatives et qu'ils seront donc de retour en début de semaine prochaine au parlement pour essayer de dégager un conçu et pour essayer de sortir de cette crise politique", conclut le journaliste, en direct de Londres.

Le JT

Les autres sujets du JT