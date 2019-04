Brexit : Theresa May tente d'obtenir le soutien de Paris et Berlin

Theresa May a deux rendez-vous mardi 9 avril. À 10 heures, la Première ministre va rencontrer la chancelière Angela Merkel à Berlin (Allemagne). Elle verra ensuite Emmanuel Macron à 18 heures à Paris. "On n'en finit pas de ce feuilleton du Brexit puisque la date initialement prévue le 29 mars a été reportée au 12 avril. Mercredi 10 avril, Theresa May demandera aux dirigeants européens un nouveau report au 30 juin prochain. Mais il lui faudra l'aval des 27 États membres de l’UE pour pouvoir l'obtenir", explique en direct la journaliste de France 2 Julie Poirier.

"Ironie de l'histoire, ce report est demandé arrivera après les élections européennes du 23 mai, il faut donc maintenant que le Royaume-Uni se prépare... pour ces élections", conclut la journaliste de France 2.

