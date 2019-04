Brexit : le spectre des élections européennes

Le Royaume-Uni est toujours dans l'Europe, ainsi le 10 Downing Street n'a d'autre choix que d'envisager le vote des Britanniques pour élire des députés européens. "Un porte-parole a déclaré qu'il fallait se tenir prêt à organiser ce scrutin le 23 mai prochain", relate Arnaud Comte en direct de Londres (Royaume-Uni).

Le coup de la dernière chance

"Si on lit entre les lignes, c'est aussi une façon pour Theresa May de mettre un dernier coup de pression sur les députés", explique le journaliste de France 2. Soit ils votent l'accord qu'ils ont déjà rejeté à trois reprises, soit ils votent aux élections européennes pour expliquer aux 17 millions de Britanniques qui ont choisi de sortir de l'Europe qu'ils vont maintenant devoir choisir des députés européens. C'est peut-être la dernière carte que peut abattre Theresa May pour obtenir gain de cause.

