Brexit : Londres accepte de retirer les dispositions controversées de sa loi concernant l'Irlande du Nord

Un pas en avant. Le gouvernement britannique a annoncé mardi 8 décembre avoir atteint un accord avec Bruxelles sur un des points de discorde. Londres va ainsi retirer les dispositions controversées de son projet de loi qui revenait sur le traité de Brexit conclu l'an passé, ce qui avait fâché les Européens, et alors que les négociations commerciales semblent ne pouvoir déboucher sur aucun compromis.

A l'issue d'une réunion lundi à Bruxelles, le ministre britannique Michael Gove, chargé de la coordination de l'activité gouvernementale, et le vice-président de la Commission Maros Sefcovic "peuvent désormais annoncer un accord de principe sur tous les sujets [contenus dans le traité], en particulier concernant le protocole sur Irlande et l'Irlande du Nord", indiquent-ils dans un communiqué commun. Sur Twitter, Maros Sefcovic s'est félicité de cet accord : "Cela va permettre [au traité] d'être complètement opérationnel au 1er janvier".

Pleased to announce that thanks to hard work, @michaelgove and I have reached an agreement in principle on all issues re the #WithdrawalAgreement implementation. This will ensure it is fully operational as of 1 Jan, incl. the Protocol on Ireland/NI https://t.co/RaWNEVbxrt pic.twitter.com/1OCjapNd3F