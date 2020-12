DIRECT. Brexit : les négociations ont repris entre Londres et les Vingt-Sept, à trois semaines de la fin de la période de transition

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: Effectivement, les pêcheurs du Nord et de l'Ouest seraient les plus pénalisés en cas d'absence d'accord. Et la Bretagne demeure un fief électoral de Jean-Yves Le Drian, bras droit du président de la République. Les régionales s'y annoncent houleuses en cas de "no deal" ou de deal trop favorable aux Britanniques.

: Bonjour Pierre, une des raisons pour lesquelles la France bloque un accord sur la pêche d’après la BBC, crédible ?





: @Michael Un accord a été trouvé l'an dernier, mais le Brexit poserait de graves problèmes à l'Irlande, notamment au niveau des importations de biens : France 2 prenait hier l'exemple des pommes de terre. Son économie demeure très dépendante de son voisin britannique.

: Bonjour. Comme point de discussion, je ne vois pas l'Irlande. Ce problème de frontière entre l'Irlande sud européenne est l'Irlande du nord britannique est il réglé ? Ou bien si on n'en parle pas, il disparaîtra tout seul :)

: "Nous ne signerons pas un accord qui n'est pas dans notre intérêt."



Dans l'autre camp, le ministre britannique James Cleverly réaffirme vouloir "défendre l'intégrité du Royaume-Uni".

: Selon Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, il n'y a toujours pas d'accord pour le Brexit. Ce qui ressort de son briefing aux représentants des 27, c'est qu'il y a toujours trois sujets qui bloquent : la pêche, les règles de concurrence et le mécanisme de règlement des litiges.



Les négociations de la dernière dernière dernière chance doivent se prolonger jusqu'à ce soir.

: Le négociateur européen Michel Barnier doit faire un point des discussions tôt ce matin aux ambassadeurs des 27, puis auprès du groupe des eurodéputés qui suivent le dossier. Boris Johnson, le premier ministre britannique, et Ursula von der Leyen, la présidente de la commission européenne, devraient dresser le bilan des pourparlers dans la soirée devant la presse.

: Des nouvelles, donc, des négociations du Brexit (rappel : c'est un nouveau sommet décisif, après des mois et des mois d'impasse). Le moins qu'on puisse dire, c'est que les participants ne débordent pas d'enthousiasme : "Il serait prématuré" de parler d'avancées à ce stade, confie à l'AFP une source européenne. "Mon instinct me dit que c'est 50/50, je ne pense pas qu'on puisse être trop optimiste", a estimé le Premier ministre irlandais Micheal Martin sur la chaîne RTE.

: On commence par un point sur l'actualité de ce lundi matin.



Vous avez bien dormi ? Les négociateurs du Brexit ont fait nuit blanche pour tenter de trouver un accord après des mois d'impasse. Impasse qui se prolonge, semble-t-il : "il serait prématuré de parler d'avancées", confie un négociateur.



