Brexit : les douaniers font la grève du zèle à Calais

À Calais (Pas-de-Calais), les douaniers poursuivent leur grève du zèle et perturbent le trafic transmanche. Ce mouvement social dure depuis dix jours et mardi 12 mars, le gouvernement a fait des propositions. Lila Haffaf, est sur place et fait le point sur la situation. "Les négociations se poursuivent encore aujourd’hui [mercredi 13 mars NDLR], explique la journaliste. Hier, la rencontre entre Gérald Darmanin et les syndicats n'a pas permis de mettre fin à la colère de ces douaniers."

Une enveloppe jugée insuffisante

"Pourtant, le ministre a promis une nouvelle enveloppe, explique Lila Haffaf. 14 millions d’euros notamment pour revaloriser les salaires. Insuffisant selon les agents des douanes. Ils estiment que la pénibilité de leur travail n’est toujours pas prise en compte. Quant à leur demande de renfort d’effectif sur le terrain, ce n’est toujours pas à l’ordre du jour."

Le JT

Les autres sujets du JT