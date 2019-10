Brexit : le Royaume-Uni a donné sa dernière version à l'UE

C'est une nouvelle proposition, un dernier ultimatum venant de Londres avant une sortie sans accord : quatre pages qualifiées de "justes et raisonnables" par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Proposition phare : aucune frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande pour éviter le retour de possibles tensions à la frontière et en finir avec les négociations avec l'UE.

Ses propositions ne convainquent pas totalement l'Union européenne. "Des progrès ont été accomplis, mais il reste encore beaucoup de travail", a commenté Michel Barnier, négociateur en chef de la préparation et de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni. Mercredi soir, Boris Johnson a fait part de sa volonté de suspendre une nouvelle fois le Parlement pour quelques jours dans le cadre du discours de politique générale. Pour ses opposants, c'est une manœuvre politique à moins d'un mois du Brexit.

