Brexit : le point sur les nouveaux défis qui attendent le Royaume-Uni

Alors que le Brexit est entré en vigueur vendredi 1er janvier, une montagne de défis attend le Royaume-Uni. "Dans l'immédiat, il faudra savoir comment se déroule cette nouvelle organisation : les formalités administratives, douanières, et leur poids également, sur les entreprises britanniques, énumère le journaliste France Télévisions Matthieu Boisseau, en direct de Londres. On aura ces premières indications assez rapidement".

"Jusqu'où la volonté d'indépendance de l'Écosse ira-t-elle ?"

Dans un second temps, sur le plan commercial, le Royaume-Uni réussira-t-il à signer des partenariats avec des pays non-européens ? "C'est déjà le cas avec le Canada et avec le Japon, mais quid des États-Unis ?, interroge le journaliste. Boris Johnson comptait s'appuyer sur son ami, Donald Trump, mais ce sera a priori plus difficile de négocier avec Joe Biden". Enfin, au niveau politique, jusqu'où la volonté d'indépendance de l'Écosse ira-t-elle, portée par sa Première ministre ? "Un nouveau référendum pourrait provoquer un bouleversement majeur", estime Matthieu Boisseau.

