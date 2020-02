Brexit : le jour d'après

Le Parlement britannique s'est réveillé sous un nouveau jour. Le premier en dehors de l'Union européenne depuis 47 ans. Et certains Londoniens affichent encore ostensiblement leur satisfaction. "Je pense que les choses seront un peu difficiles au début, mais nous allons réussir. Ça prendra peut-être un an, ou deux. Mais ça a un parfum de liberté", se réjouit un homme. Comme lui, ils étaient des milliers d'eurosceptiques rassemblés vendredi 31 janvier, dans la soirée, près de Big Ben à Londres, pour vivre ce décompte historique.

Le Premier ministre se veut rassembleur

À 23 heures, le divorce est consommé, et le Brexit devient une réalité. Beaucoup exultent, entament l'hymne national, et célèbrent ce qu'ils vivent comme une libération. "On est sorti. Après plus de 3 ans d'incertitude, on peut enfin aller de l'avant", lance un homme. Autour de la place, d'autres n'ont pas le cœur à la fête et redoutaient ce moment. Au 10 Downing Street, les secondes s'égrainent aussi sur la résidence du Premier ministre qui se veut rassembleur.