Brexit : Boris Johnson s'adresse aux Britanniques

Après 47 ans de vie commune, le Royaume-Uni et l'Union européenne divorcent. Le 31 janvier à minuit, les Britanniques ne feront plus partie de l'UE. Dans un discours enregistré à la télévision, le Premier ministre Boris Johnson s'est exprimé. "Mon travail c'est de rassembler ce pays. Le plus important ce soir c'est de se dire que ce n'est pas une fin, mais un début," a-t-il déclaré. Selon lui, la sortie de l'UE va permettre au Royaume-Uni de "contrôler l'immigration, créer des ports francs et raviver la pêche".

Une nouvelle ère

Toujours dans son discours Boris Johnson rappelle les grandes mesures sur lesquelles le Royaume-Uni va s'engager :" il est temps de s'attaquer au crime, à la santé, à l'infrastructure. Nous allons faire la plus grande révolution de l'infrastructure depuis l'ère victorienne. Nous allons raviver le Royaume-Uni. Si nous arrivons à faire cela, au fil des mois, notre confiance va croître,"a-t-il expliqué. Après avoir fait l'éloge des qualités de ses habitants, Boris Johnson est clair. Pour lui le Royaume-Uni a "repris le contrôle de sa souveraineté pour améliorer les vies de chacun à chaque coin du pays".