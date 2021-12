Brexit : le conflit sur les licences de pêche s'enlise

Dans le port de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), cinq bateaux ont reçu une licence pour pêcher dans les eaux britanniques. Celui de Gaëtan Delsart n'en fait pas partie. Un an qu'il attend. "Je suis en colère, désespéré, exaspéré, tout énervé. Si je n'ai pas de licence, je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. Et à qui je vais vendre mon bateau puisqu'il n'a pas de licence ?", déplore-t-il.

Des manifestations en vue

En attendant, il a réduit tous les coûts : moins de personnel, moins de filets, moins de carburants aussi. "On n'est que trois à bord, on ne va pas piller leurs eaux", martèle ce pêcheur. À moins de deux semaines des fêtes de fin d'année, c'est la saison des homards et des poissons haut de gamme qui se pêchent habituellement dans les eaux britanniques. Conséquence : certains étals sont vides. Face au nombre insuffisant de licences accordées, les pêcheurs français envisagent des actions de protestation contre l'importation de produits britanniques.