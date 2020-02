Brexit : la nuit où le Royaume-Uni a dit au revoir à l'Europe

Plus de trois ans et demi après le référendum, c'est un décompte pour l'histoire sur la place du Parlement, à Londres. À 23 heures, le divorce est consommé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les eurosceptiques chantent à la gloire de leur pays et célèbrent ce qui pour eux, est une libération. "Après trois années horribles d'incertitude, maintenant, on peut enfin avancer", se réjouit l'un d'entre eux.

Boris Johnson se veut rassembleur

Dans la foule aussi, venus observer ceux qu'ils n'ont pas soutenus, on trouve des Britanniques inquiets pour l'avenir. "C'est triste de voir que notre nation prend ce chemin, on se renferme sur nous-mêmes", regrette un homme. À quelques centaines de mètres de la place, les secondes qui scellent la sortie de l'UE s'affichent au 10 Downing Street, où Boris Johnson, le Premier ministre se veut rassembleur. "Mon travail est de réunir notre pays pour aller de l'avant, tous ensemble", a-t-il déclaré.

Le JT

Les autres sujets du JT