Brexit : l'avenir du Royaume-Uni très incertain

Samedi 1er février à minuit, le Royaume-Uni quittera officiellement l'Union européenne. C'est un jour historique voulu par Boris Johnson comme l'explique le journaliste Arnaud Comte en duplex de Londres. "Toute l'après-midi, il y a eu des larmes. Il y a eu aussi de la joie. Deux sentiments ambivalents et il y en aura bien évidemment vendredi soir au moment où le divorce sera prononcé après près d'un demi-siècle de vie commune. Il y a bien évidemment des déchirements, mais certains le vivent comme une libération. Finalement, vous savez, quand on vit ici on a l'impression qu'il y a une lassitude qui s'est installée ces dernières années et que les gens pensent que c'est équivalent à un plongeon vers l'inconnu", indique le journaliste.

Un pari porteur ou destructeur ?

Arnaud Comte ajoute : "Personne ne peut dire si ce Brexit, ce pari pris ce soir sera porteur ou destructeur". Une question subsiste : Boris Johnson va-t-il rester proche de l'Union européenne ou va-t-il se tourner davantage vers l'Asie et les États-Unis ? Réponse dans les prochains mois.