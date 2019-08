Brexit : l'acteur Hugh Grant s'en prend violemment à Boris Johnson après sa décision de suspendre le Parlement

La décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement britannique a rendu fou de rage l'acteur britannique Hugh Grant. Dans un message publié mercredi 28 août sur Twitter, le héros de Quatre mariages et un enterrement a violemment interpellé le Premier ministre : "Tu ne foutras pas en l'air l'avenir de mes enfants. Tu ne détruiras pas les libertés pour lesquelles mon grand-père s'est battu pendant deux guerres mondiales". Et Hugh Grant de poursuivre : "Va te faire foutre, espèce de jouet de bain en caoutchouc sur-vendu. La Grande-Bretagne en a ras-le-bol de toi et de ton petit groupe d'officiers branleurs".

L'acteur a accompagné son message d'une vidéo de Boris Johnson dans lequel il assure que "les députés auront amplement le temps de débattre". Dans cette déclaration, le chef du gouvernement, a également expliqué qu'il souhaitait désormais que les débats parlementaires se focalisent sur un "programme national". "Nous avons besoin de nouvelles législations, d'un nouveau programme législatif" qui se penche sur les questions britanniques, a défendu le dirigeant conservateur.

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI