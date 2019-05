Ascoval : les Hauts-de-France débloquent 12 millions d'euros

British Steel pourra-t-il sauver Ascoval, située à Saint-Saulve (Nord) ? Il y a quelques jours, le groupe britannique était au bord de la faillite et les salariés de l'aciérie française sous le choc et l'angoisse. "C'est quelque chose que l'on n’avait vraiment pas du tout envisagé et c'est même pire qu'un cauchemar. Un cauchemar, on se réveille, on se secoue et c'est reparti, là on est en train de se faire sacrifier", explique Bruno Kopczynski, porte-parole de l'Union syndicale Ascoval.

Le groupe britannique, repreneur annoncé de l'aciérie française, est victime des incertitudes du Brexit. British Steel réclame 30 millions d'euros à son gouvernement. Pourtant, c'est la région des Hauts-de-France qui vole à son secours avec une enveloppe de 12 millions d'euros pour tenter de sauver les 270 salariés de l'usine française. Le prêt sera à rembourser jusqu'à la date butoir de 2026.

