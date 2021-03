Islande : un volcan endormi depuis 800 ans en éruption

C’est l’attraction du moment dans un décor digne d’un conte fantastique. Depuis que le volcan islandais Fagradalsfjall s’est réveillé samedi 20 mars, des milliers de personnes viennent voir la lave qui s’écoule paisiblement. Le site est facilement accessible. Il est situé à une quarantaine de kilomètres au sud de la capitale Reykjavik. “La chaleur rappelle un peu les barbecues en été à la maison”, estime Lucille Fernemont, une étudiante française.

"Le front super rouge"

“Quand on s’est approché de la lave, on a pris 10-15°C en plus et on avait tous le front super rouge”, rajoute Emilie Saint-Mleux, une autre étudiante française. Dans les premières heures, les autorités avaient interdit l’accès aux abords du cratère. Dans ce secteur, c’est la première fois depuis 800 ans qu’un volcan rentre à nouveau en activité. Selon les scientifiques, cette éruption plus poétique que dangereuse pourrait cesser d’ici à quelques jours.