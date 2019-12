La vidéo, très relayée sur les réseaux sociaux, a en réalité été tournée en Serbie.

Dans une courte vidéo vue plus d'un million de fois sur Facebook et dépassant les 41 000 partages à ce jour, on peut voir une pelleteuse récupérer une quantité impressionnante de déchets plastiques dans une rivière, pour les déverser de l'autre côté d'un pont... dans la même rivière.

Or cette vidéo n'a rien à voir avec l'épisode d'inondations qui sévit en ce moment dans le sud-est de la France, la cellule Vrai du Faux de franceinfo remet la vidéo dans son contexte.

Une rivière de Serbie déjà envahie par les déchets

Selon le quotidien serbe Blic, la scène se déroule en réalité le 3 juin 2019 dans la ville de Novi Pazar, au sud-ouest de la Serbie. Le pays, comme la Bosnie-Herségovine voisine, connaît alors des pluies torrentielles, provoquant des inondations dans plusieurs communes, comme en attestent de nombreuses photos et vidéos publiées dans la presse locale. Certaines rivières sont en crue, dont la Jošanica, que l'on aperçoit dans la vidéo.

Face à cette situation d'urgence, une pelleteuse s'escrime à désengorger la rivière de tout un tas d'ordures qui s'accumulent contre le pont, sans toutefois les collecter dans une benne. Ce n'est pas la première fois que cette rivière est à ce point envahie par des bouteilles en plastique. Une autre vidéo montrait la Jošanica littéralement jonchée de déchets un mois plus tôt, lors de précédentes intenses précipitations.

Le quotidien serbe Blic ira même jusqu'à titrer son article "Calcutta ou Novi Pazar ?", comparant la situation de cet endroit à l'une des villes les plus polluées du monde.