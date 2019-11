Feuilleton : Irlande, cap à l'ouest (5/5)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Au 5e jour de notre voyage sur la côte sauvage irlandaise, après avoir fait découvrir le sommet de l'Irlande, Carrantuohill, France 2 vous emmène dans la région de l'anneau de Kerry pour admirer ses villages ruraux de bord de mer. Jack Griffin a 17 ans. Il pêche des saumons sauvages de rivière. Pêcher le saumon à la main est une affaire de famille. Ce matin-là, la pêche est maigre. Le fumoir familial des Griffin est posé au bord de la rivière. C'est l'un des derniers de la région. Ici, le découpage est réalisé par Patrick Griffin, le père de Jack. La famille n'est pas peu fière de dire que leurs saumons ont parfois fait le voyage depuis les Îles Féroé et le Groenland, bien loin des élevages intensifs.

Le football gaélique pour se différencier des Anglais

Dans la région, après le travail, un sport local fédère les habitants : le football gaélique, qui ne se joue pas qu'avec les pieds. Avec plus de 2 500 clubs, ce sport, le plus populaire en Irlande, est aussi chargé d'histoire et de rivalité, créé différemment des Anglais, dont les locaux veulent se distinguer. Nous quittons la côte ouest-irlandaise avec bien des souvenirs et des anecdotes en tête. Une terre qui s'est construite face à la mer en conservant son cachet naturel et ses vieilles traditions celtes. Un itinéraire où chaque halte est une invitation à ne jamais repartir.

