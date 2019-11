Feuilleton : Irlande, cap à l'ouest (4/5)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Un paysage à couper le souffle. Cette semaine, le feuilleton de France 2 est consacré à la côte irlandaise, l'une des plus longues et connue pour ses paysages sauvages et remarquables. Ce deuxième numéro nous emmène à Carrauntuohill, le toit de l'Irlande. Avec son climat changeant et ses lacs d'altitude, le paysage alpin dépayse les touristes. Une bouffée d'oxygène pour ceux et celles qui s'y perdent, mais aussi les guides qui y travaillent.

"La plus grande partie de cette zone sauvage et de ces montagnes est privée"

Au bout de 20 ans d'activité, un accompagnateur confie ne pas avoir l'impression d'avoir réussi à faire le tour de ces montages sur lesquelles il n'est qu'un invité. Elles appartiennent à de vieilles familles irlandaises. Son but est de faire découvrir le paysage aux touristes, mais également de préserver l'environnement en veillant à l'entretien de ce site. "La plus grande partie de cette zone sauvage et de ces montagnes est privée. Cela n'appartient ni à l'État ni à un parc national", révèle-t-il. Le guide doit également veiller à entretenir de bonnes relations avec les propriétaires afin de pouvoir continuer à y travailler. Un cadre de travail exceptionnel.

