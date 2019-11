Feuilleton : Irlande, cap à l'ouest (3/5)

En Irlande, il faut naviguer une heure en bateau pour rallier la plus grande des îles d'Aran. L'archipel en compte trois. Avec ses plages de sable fin et ses eaux turquoise, qui n'ont pas grand-chose à envier aux Caraïbes, selon le capitaine de la traversée. Ce petit caillou rocheux a des airs de paradis préservé, où seuls les piétons sont autorisés à débarquer.

Une terre d'élevage et de pêche

Les îles d'Aran tiennent à leur tranquillité. Les habitants y ont presque toujours vécu en quasi-autarcie, alimentés en eau courante en 1960, reliés au réseau électrique en 1975. Les Celtes ont investi l'archipel il y a plus de 5 000 ans. On y élève des moutons. La laine contribue à faire vivre l'ile depuis toujours, avec la pêche et le tourisme, aujourd'hui. Dans chaque maison autrefois, les familles tissaient leur propre pull avec leur propre motif pour reconnaitre les corps des pêcheurs morts en mer. La population s'est réduite au fil des siècles, mais depuis quelques années, cette terre assiste au retour de ses enfants.

