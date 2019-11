Feuilleton : Irlande, cap à l'ouest (2/5)

Après le Connemara, France 2 poursuit son périple en Irlande. Pour ce nouvel épisode, cap vers les falaises de Moher, à plus de 200 m au-dessus de l'Atlantique. Ici, des masses de calcaire et de schiste ont été façonnées par l'érosion, au grès des caprices du vent et de l'océan. Avant l'arrivée des touristes, Shane a l'immense privilège d'ouvrir le site. "C'est toujours splendide à l'aube avant l'ouverture (...) c'est aussi le moment où les oiseaux sont le plus actifs, on a 30 000 couples d'oiseaux qui se reproduisent sur les falaises", explique-t-il.

Une tour construite en 1803

Au cœur de ce site, la tour Moher, aujourd'hui en ruines, a servi de sentinelle a l'époque napoléonienne en 1803. plus d'un million de touristes foulent chaque année ces falaises. Pour mieux apprécier la plongée verticale de la roche dans l'océan, il faut se rendre au point le plus au sud.