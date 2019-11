Feuilleton : Irlande, cap à l'ouest (1/5)

Cette semaine, le feuilleton de France 2 est consacré à la côte irlandaise, l'une des plus longues et connue pour ses paysages sauvages et remarquables. Pour ce premier numéro, cap sur la région du Connemara qui abrite de nombreux lacs aux eaux noires. Un paradis pour les habitants qui aiment beaucoup pêcher. Et pas seulement pour attraper du poisson, mais aussi pour faire le vide. Sean avait 4 ans quand son grand-père l'emmenait découvrir ces étendues d'eau naturelle. Sa passion pour la pêche ne l'a jamais quitté. Il aime ici perdre la notion du temps, que cela morde ou pas. "C'est une truite sauvage, une truite brune, mais je vais la relâcher, car elle est trop petite. Je vais lui laisser la chance de grandir un peu plus avant de revenir ici", explique-t-il en relâchant face aux caméras son butin du jour.

"C'est très relaxant"

Comme toute personne originaire de la région, Sean tient à préserver cet environnement afin qu'il reste fidèle à celui qu'il a connu quand il était enfant. "C'était une enfance géniale pour moi, j'ai adoré grandir dans le Connemara, car j'ai toujours eu l'âme d'un aventurier. C'est très relaxant et la plupart des pêcheurs seraient très bons en méditation", ajoute-t-il.

