Elections fédérales en Allemagne : Angela Merkel a félicité Olaf Scholz pour son succès

Une première réaction après les élections fédérales en Allemagne. La chancelière, Angela Merkel, a "félicité" le candidat du parti social-démocrate (SPD), Olaf Scholz, pour son "succès" aux élections de dimanche, a annoncé mercredi 29 septembre le service de presse du gouvernement. Angela Merkel, qui s'apprête à quitter ses fonctions après seize ans au pouvoir, n'avait jusqu'ici pas réagi publiquement aux résultats du scrutin. Ces félicitations ont été adressées dès lundi, soit au lendemain des élections, a précisé le service de presse.

Le camp conservateur (CDU-CSU) de la chancelière a essuyé un revers historique au scrutin, en emportant 24,1% des voix, derrière les sociaux-démocrates arrivés en tête (25,7%).

Armin Laschet critiqué par son camp

Depuis les élections, les critiques n'ont cessé de monter dans les rangs des conservateurs, contre l'entêtement d'Armin Laschet, le chef et candidat du parti, à vouloir former un gouvernement. Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a été lâché mardi par ses alliés bavarois, compromettant ses chances de devenir chancelier en s'alliant avec les Verts et les libéraux du FDP.

Les sociaux-démocrates, quant à eux, ne cessent de répéter qu'ils veulent former un gouvernement de coalition avec les écologistes et le FDP, et Olaf Scholz comme chancelier. Les dirigeants de ces deux partis, arrivés troisième et quatrième dimanche, se sont rencontrés mardi soir dans le cadre de ces négociations.