Danemark : accident de train meurtrier

Au Danemark, un accident de train au milieu d'un pont reliant deux villes, mercredi 2 janvier, a fait plusieurs victimes. À l'avant du train, on aperçoit les dégâts sur le wagon, la carcasse est broyée. À l'intérieur, un amas de fils électriques et de tôle, difficile de distinguer quoi que ce soit. Un mur a été déchiré, des sièges enfoncés sous la puissance de l'impact. Six passagers sont décédés dans l'accident. On ignore pour l'instant le nombre de blessés. Les rescapés décrivent une collision particulièrement violente. "Peu après le départ on a entendu un grand bruit puis les fenêtres ont exposé dans le wagon où on était assis. On s'est jetés au sol, ensuite le train s'est arrêté", se souvient une des rescapées.

Des morceaux de toit emportés par le vent

À 7h30, ce train rapide qui transporte 131 passagers à destination de Copenhague arrive sur un pont, entre deux îles, lorsqu'il percute des objets. Dans la presse danoise, des morceaux de toit de ce train de marchandises auraient été emportés par les vents puissants depuis plusieurs heures. La circulation routière sur le pont avait été interdite cette nuit-là.