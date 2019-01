Un accident de train fait au moins six morts au Danemark

Selon la presse danoise, un train de voyageurs aurait percuté un train de marchandises sur le pont du Grand Belt.

Au moins six personnes ont été tuées, mercredi 2 janvier, dans un accident de train sur un pont au Danemark, a annoncé la compagnie ferroviaire DSB. Selon des informations de presse, le toit d'un train de marchandises a été emporté par des vents violents et a percuté un train de voyageurs circulant en sens opposé, sur le pont du Grand Belt. Ce pont relie les deux plus grandes îles du Danemark, Seeland et la Fionie. La compagnie ferroviaire, elle, n'a pas détaillé les causes de l'accident.

L'accès des services d'urgence au train est compliqué par les conditions météorologiques, car une forte tempête souffle sur le Danemark. Le train de voyageurs se dirigeait vers la capitale, Copenhague. Le pont est actuellement fermé à la circulation des trains et des automobiles, a indiqué la police.