Coupe d'Europe de rugby : le Racing 92 terrassé en fin de match par le Leinster

Cela va commencer à ressembler à une malédiction. Le Racing 92 a en effet perdu sa deuxième finale de Coupe d'Europe en l'espace de trois saisons. Après leur défaite en 2016 face aux Anglais des Saracens, les Franciliens ont en effet dû plier face aux Irlandais du Leinster au cours d'un match sans aucun essai et marqué par un duel de buteurs entre Teddy Iribaren et Jonathan Sexton. Après avoir perdu Dan Carter, blessé à l'échauffement, le Racing a eu la désagréable surprise de voir son demi d'ouverture sud-africain Pat Lambie se blesser et quitter ses coéquipiers au bout de quelques minutes de jeu seulement.

"Beaucoup d'efforts pour arriver jusque-là"

"C'est beaucoup d'efforts pour arriver jusque-là, et quand on échoue de si peu c'est difficile", a expliqué après le match Yannick Nyanga, le capitaine ciel et blanc. Ce sont en effet les joueurs de Leinster, une équipe composée de nombreux membres de la sélection irlandaise, qui ont fini par soulever le trophée.

