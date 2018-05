DIRECT. Finale de la Coupe d'Europe de rugby : le Racing 92 et les Irlandais du Leinster sont à égalité 6-6 à la mi-temps

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: @Aveyron45 Effectivement, il manque 50 centimètres pour que l'embut soit conforme. Sachez que pour des questions de taille, le Japon n'a pas pu programmer la finale de la Coupe du monde 2019 dans le stade qui avait accueilli celle de football en 2002, et a dû en reconstruire un autre... C'est ça d'organiser des matchs de rugby dans des stades de foot !

: D'après les commentateurs de France Télévisions, l'en-but n'a pas les dimensions réglementaires, ce qui a failli nous coûter un ballon mort. La fédération n'a pas été capable de trouver un stade aux normes pour externaliser la finale ? Comment une finale de coupe d'Europe peut-elle être organisée sur un terrain non réglementaire ?

: entre le Racing et le Leinster à la 54e minute de jeu. La bataille de coups de pieds entre Franciliens et Irlandais continue.

: Je suis allé voir les scores des précédentes finales pour voir si l'enjeu tuait le jeu à chaque fois à ce stade de la compétition : la réponse est non ! Souvent, le vainqueur dépassait les 20 points, on a même vu des finales prolifiques comme la victoire 42-14 du Leinster sur l'Ulster en 2012. La finale la moins spectaculaire fut un 9-8 entre Northampton et le Munster, en 2000.

: Re-pénalité du Racing, re-réussite pour Teddy Iribaren, et re-ennui ensuite (9-6 pour les Franciliens). Cette finale est cadenassée, on peut penser que l'équipe qui inscrira un essai aura fait un break suffisant pour entrevoir la victoire.

: C'est parti pour la seconde période. Pour l'instant, le tableau d'affichage indique 6-6 entre le Racing et le Leinster. Si les deux équipes étaient encore à égalité à la fin des 80 minutes, on aurait droit à vingt minutes de prolongations. Ensuite, si les deux équipes sont toujours à égalité, celle qui aura marqué le plus d'essais l'emportera. Et si on est encore à égalité, on aura droit à une séance de tirs au but.

: Le Leinster et le Racing se quittent dos à dos à la pause. Le Racing 92 a eu de la chance de ne pas écoper d'un carton jaune sur une faute grossière de Leone Nakarawa.

: Sur Twitter, les amateurs de rugby bâillent, mais les amoureux du Racing trouvent des circonstances atténuantes au club francilien, il est vrai pas épargné par la malchance aujourd'hui.

: Pas beaucoup d'envolées dans cette finale cadenassée (6-3 pour le Racing, 29e).





: L'Irlande retient son souffle devant cette finale, où le Racing mène désormais grâce à un coup de pied de Teddy Iribaren. La preuve avec ce supporter du Leinster, manifestement coincé à un mariage.

: Jonathan Sexton, la tête pensante du Leinster dont nous vous brossions le portrait ici, remet les deux équipes à égalité sur une pénalité (, 17e). Les Irlandais ont repris le dessus depuis quelques minutes.

: La scoumoune, la vraie : le deuxième ligne Donnacha Ryan, se fracasse au sol depuis plus de deux mètres. Il est mal retombé après un lancer en touche. Mais l'Irlandais du Racing a le cuir épais, et conserve son poste pour le moment.













: Teddy Iribaren, le demi de mêlée du Racing, a ouvert le score sur la première pénalité du match. Lui aussi est le remplaçant de Maxime Machenaud, qui s'est lourdement blessé il y a quinze jours.

: Catastrophe (déjà) pour le Racing avec son ouvreur Pat Lambie, qui se fait mal au genou sur un mauvais appui. Son remplaçant, Rémi Talès, entre en jeu après quelques minutes de jeu. Et dire qu'il n'était pas sur la feuille de match ce matin !

: C'est parti pour ce match entre le Racing et le Leinster ! Les Racingmen ont porté un magnifique béret basque pour cette finale à Bilbao. Ne manquait que la baguette et le marcel pour faire bien franchouillard :-)

: Certes, le rugby présente le choix de Bilbao pour accueillir la finale comme la manifestation de la volonté de conquérir de nouveaux publics. Au vu des tribunes clairsemées de San Mames, c'est un peu loupé.

: Le Racing dispute la finale avec 12 joueurs français titulaires, une forme de pied de nez à ceux qui trouvent que le Top 14 est envahi par les joueurs étrangers. Ils n’étaient que six lors de la finale européenne de 2016 perdue face aux Saracens.

: Le match est à suivre en vidéo sur notre site (ou sur France 2). Le Racing dispute sa deuxième finale européenne, après avoir perdu la première il y a deux ans.

: Et pendant ce temps à Bilbao, le Racing 92 affronte le Leinster dans une finale très attendue. Les Irlandais ne perdent jamais en finale, mais il faut un début à tout selon moi : je vois le Racing l'emporter 23-16.



Mais mes camarades Camille Adaoust et Stéphanie Thonnet misent sur les Irlandais (respectivement 27-13 et 23-20).

: C'était le dernier match sur la scène continentale que Dan Carter, double champion du monde (2011, 2015), à qui seul ce trophée manque au palmarès, devait disputer avant de quitter le club des Hauts-de-Seine cet été pour aller terminer sa carrière au Japon.

: L'ouvreur néo-zélandais du Racing 92 Dan Carter, prévu sur le banc des remplaçants, est finalement forfait pour la finale de Coupe d'Europe, dont le coup d'envoi sera donné dans une heure face au Leinster. Il sera remplacé par Rémi Talès.



: Grenoble accompagne Perpignan, déjà promu en tant que champion de ProD2, tandis qu'Oyonnax, promu en 2013, relégué en 2016 et de nouveau promu en 2017, reprend l'ascenseur pour la 4e fois en 5 ans et rejoint Brive, retrogradé en tant que 14e du Top 14.

: Bravo Grenoble ! Cette montée est méritée ! Heureux de vous retrouver avec l’USAP en Top 14 :)

: Grenoble signe son retour en Top 14 en battant Oyonnax (47-22), relégué en D2

: Grenoble mène à la mi-temps du match d’accession en Top 14 contre Oyonnax (28-10). Les Grenoblois ont déjà marqué 4 essais.

: On jette un œil sur la composition du XV francilien pour affronter Leinster.

: A 27 ans et en l'absence de Maxime Machenaud, blessé, le demi de mêlée du Racing 92 Teddy Iribaren va débuter son premier match de phase finale, en finale de Coupe d'Europe face au Leinster. Si le Toulousain aux origines basques a déjà été titulaire trois fois dans cette compétition, il n'a en revanche aucune expérience des matchs couperet.



: Le Racing 92 à la conquête d'un premier titre européen face au Leinster et ce sera à suivre en direct sur notre site et sur France 2, à partir de 17h45. Le match se déroule à Bilbao (Espagne).