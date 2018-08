Compostelle : Conques, une étape majeure du chemin

Conques-en-Rouergue (Aveyron) est un site majeur sur le chemin de Compostelle. 20 000 marcheurs y font étape chaque année, en provenance du Puy-en-Velay (Haute-Loire). Certains vont mettre huit jours pour y arriver. D'autres, trois ans, comme des amis d'enfance qui font le chemin par petits bouts. Parmi eux, Viviane Roulx-Laty : "On espère arriver à Saint-Jacques avant de mourir. Une semaine par an, à notre rythme".

Une étape depuis 1 000 ans

De Golinhac à Conques (Aveyron), il faut marcher 21 km en pleine campagne. Le chemin est parsemé de symboles religieux. La croix du soulier signale une halte où les pèlerins trouvent des boissons chaudes. C'est le principe du donativum : les riverains proposent l'hospitalité, les marcheurs contribuent à hauteur de leurs moyens. Chacun a ses raisons de s'engager sur le chemin. Certains viennent en famille, d'autres marchent seuls. Arrivée à Conques, on peut admirer l'abbatiale du XIIème siècle. Sur le chemin, tous les milieux sociaux et toutes les générations se croisent. La crédenciale valide le parcours. Depuis plus de 1000 ans, Conques est une étape où chacun enrichit sa propre histoire.

