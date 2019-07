Commission européenne : Ursula von der Leyen en campagne

Au pas de course dans les couloirs du Parlement européen. Pour tenter de bâtir une majorité politique, Ursula von der Leyen, candidate à la présidence de la Commission européenne, a d'abord fait preuve d'endurance. Elle a passé des heures et des heures de débat avec toutes les familles politiques et puis quelques mots personnels lâchés à la presse : "Je suis une Européenne de cœur et de conviction".

Priorité au climat

Son programme est encore flou, mais le climat est sa priorité. Elle propose une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2030. C'est insuffisant pour les Verts et les socialistes. À droite et chez les libéraux centristes, ce grand oral est un succès. Baptême du feu imminent. Pour être élue, Ursula von der Leyen doit obtenir la majorité absolue des députés européens.

