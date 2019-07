Commission européenne : l'Allemande Ursula von der Leyen désignée présidente

Sa nomination est une surprise. À 60 ans Ursula von der Leyen pourrait accéder au poste le plus important de l'Union européenne : la présidence de la Commission. Un compromis franco-allemand l'a désignée mardi 2 juillet.

Ministre de la Défense allemande

Angela Merkel la repère en 2005 et la nomme ministre dans tous ces gouvernements. Elle est modérée, pro-européenne et parle couramment le français, son profil est compatible avec les vues d'Emmanuel Macron. Ursula von der Leyen est arrivée en politique en 2000. Depuis, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle est connue des Allemands comme ministre de la Défense, un poste qu'elle dirige d'une main de fer depuis six ans. Un portefeuille difficile, car l'armée allemande est sous-équipée. Mais elle réussit au fil du temps à arracher d'importantes augmentations budgétaires. Son emploi du temps est chargé et pourtant Ursula von der Leyen a trouvé le temps de fonder une grande famille. Elle est aujourd'hui la mère de sept enfants.